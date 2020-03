Tout le foot est au repos, le monde amateur également. Mais après les décisions prises au niveau fédéral, il est désormais temps de penser à la suite.

Les trois semaines nous séparant du 3 avril s’écouleront vite et les clubs, mis en attente, espèrent avoir rapidement des réponses.

Quand pourra-t-on vraiment jouer ? Quid des tours finals ?

On fait le point avec l’ACFF.

Est-on dans une situation de crise à l’ACFF ?

"C’est un peu comme tout le monde. On subit surtout la situation actuellement. En outre, la situation change continuellement. On essaie de rester cohérent avec les autres instances également. Mais ce que l’on veut avant tout, c’est préserver la santé de tous et respecter les directives fédérales. On encaisse et après on pourra voir comment gérer la suite à partir du 3 avril. Rien ne nous dit que tout reprendra le 3 avril. Si la décision n’a pas été prise de gaieté de coeur, elle a été prise avec le principe de précaution."





Rejouera-t-on le week-end du 4-5 avril ?

"Si on s’en tient aux décisions de cette semaine, oui. Mais on annonce aussi le pic de l’épidémie après ce week-end là. Evidemment, plus on se rapproche de cette date, plus on va devoir réfléchir à la suite. Surtout si au 3 avril, tout est à nouveau remis en question. C’est une adaptation au jour le jour."





Quand seront rejoués les matches reportés ?

"La seule date encore libre dans le calendrier était le week-end du 12 avril mais des rencontres avaient déjà été reprogrammées à ce date-là. Précisons que dans ce cas-là, une journée entière prime sur des rencontres reprogrammées indiduellement."





Décaler le championnat est-il envisageable ?

"Non parce que ce sont des matches remis. Il n’est donc pas question de bouger le calendrier des matches après le 3 avril."





Arrêter les championnat définitivement est-il envisagé ?

"A l’heure actuelle, il n’est pas du tout question d’arrêter les championnats et il est bien question de jouer les tours finals. Evidemment, pour la phase finale, on peut se baser sur des règlements qui font état de nombreux cas de figure pour adapter le programme. Par exemple, par le passé, on a déjà annulé le tour final en province de Liège ou encore, on a déjà connu des actions en justice qui ont perturbé le calendrier. Mais la situation que l’on connaît reste inédite. Et le plus important reste la santé."





L’Euro décalé d’une année, une bonne chose pour vous ?

"Ca n’aurait aucune conséquence. Au mieux, on gagne une semaine. Mais nous ne sommes pas dans le même monde que celui de la Pro League. Nous devons composer avec des étudiants en blocus, des gens qui partent alors en vacances."





Des dates fictives au CP Liège ?

"Le CP Liège a informé les clubs de dates fictives mais ce n’est que pour des raisons informatiques. Dans le programme, soit on met reporté à la date initiale, soit on reporte la rencontre et on doit alors indiquer une nouvelle date. Et dans ce cas-là, il faut absolument indiquer une date avant le 30 juin parce que après commence la nouvelle saison."





Qu’en est-il des autres activités liées à l’ACFF ?

"Ca perturbe en effet les cours d’entraineurs ou encore la détection pour le foot-études. N’oublions pas que pour les élèves, il faut pouvoir s’inscrire dans leur nouvelle école avant le 31 mai en théorie. Quant aux cours d’entraineurs, cela concerne un millier de personnes à contacter. Pour les clubs, ça peut aussi poser des problèmes, notamment pour les licences ou les labels. Mais c’est aussi reporté et aucune date n’est refixée. Mais à un moment, il faudra se poser la question : quand et par quoi on recommence ?"





L’ACFF compte-elle communiquer régulièrement ?

"Pour l’instant, nous n’avons pas fixé d’agenda mais nous voulons rassurer tout le monde : nous sommes disponibles pour les clubs et les footballeurs pour répondre à leurs questions."