Depuis quelque temps, et comme de coutume, les journées de détection de talents ont repris dans plusieurs clubs. Et cela devrait continuer dans les prochaines semaines. Ces journées permettent aux clubs de recruter des (jeunes) joueurs pour la saison prochaine.Cependant, il faut respecter les bulles. C'est ce qui figure dans les protocoles. Passer d'un club à l'autre n'est donc pas souhaitable. L'ACFF l'avait déjà précisé il y a environ un mois. L’article B4.19 du règlement fédéral ayant trait aux droits et devoirs des affiliés explique que les joueurs sont tenus de

"Nous insistons donc sur le fait que pour inviter des joueurs affectés dans un autre club à un stage ou entraînement en vue d’un test, le club doit recevoir du joueur l’attestation stipulant que le club d’affectation autorise ce joueur à participer au dit stage ou entraînement", explique l'ACFF.