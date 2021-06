© Ferriol

Ce samedi matin avait lieu l'Assemblée Générale de l'Association des Clubs Francophones de Football. Elle se tenait à Bouge. Au cours de celle-ci, et après quelques traditionnelles allocutions, il a été question de bilans, d'élections de membres du conseil d'administration et de présentation de projets pour la saison prochaine. Le tout avec la présence de la Ministre des Sports, Valérie Glatigny, invitée à prendre part à la réunion. Elle a d'ailleurs été fleurie et s'est vu recevoir une vareuse des Diables rouges, floquée du numéro 10 d'Eden Hazard.Mais l'élection la plus attendue avait lieu lors d'un CA, organisé après la réunion matinale. Il fallait choisir le futur président de l'ACFF. Sortant mais rééligible, David Delferière avait l'occasion de poursuivre l'aventure à la présidence de la Fédération francophone de football. En place depuis juin 2019, il a connu deux saisons très particulières. Il a été réélu pour deux nouvelles années et espère enfin vivre une saison footballistique pleine, sur le terrain!