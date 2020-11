On saura officiellement dans les prochaines heures quels sont les clubs de Top Division Women 1 désireux de reprendre la compétition – moyennant protocole sanitaire – à la mi-décembre. Du côté francophone, si Pepinster a acté son retrait, Namur, Liège Panthers et les Castors attendent l’approbation du Protocole par la Ministre des Sports.

Interlocutrice de cette dernière et des clubs, l’A.W.B.B. tient tout d’abord à mettre les choses au point : "J’ai lu que la fédé avait été inactive pendant de longues semaines et qu'elle n'avait pas accepté une formule de championnat qui avait été agréée par toutes les équipes de TDW1", relaie Jean-Pierre Delchef. "Il n'est pas exact que nous sommes restés inactifs pendant de longues semaines, mais après la première réunion au cours de laquelle nous avions initié une reprise de championnat, nous avons reçu différentes réactions, jamais unanimes de clubs qui voulaient adapter le projet de base et dont tous les clubs de TDW1 n'étaient pas toujours destinataires", poursuit le président de l’Association Wallonie-Bruxelles de Basketball. "La dernière fois au matin du 12 novembre alors que nous avions CDA de Basketball Belgium qui devait statuer sur la reprise. A aucun moment, la fédé n'a pu acter une adhésion totale à l'une ou l'autre option. Bref, devant l'absence d'unanimité, nous avons repris la main pour présenter un projet de reprise à prendre ou à laisser."

Tout club qui ne souhaite plus participer à la compétition TDW 2020 -2021 peut retirer sa participation sans conséquences sportives ni amendes au plus tard 48 heures après l'approbation des protocoles par les Ministres des Sports respectifs, qui sera immédiatement communiquée par courrier électronique aux clubs après réception. "Pour les clubs de BasketVlaanderen, l'accord du Ministre ayant été transmis le vendredi 27 novembre, ils ont jusqu'à ce lundi 09h00 pour formuler leur retrait éventuel. Pour les clubs francophones, le dossier est à la signature. Nous sommes dans l'attente formelle de la décision de la Ministre, après un dernier contact qui a eu lieu samedi matin. Si c'est ce lundi, on aura la réponse pour mercredi. Mais comme nous avons l'accord de Braine, Namur et Liège, je prendrai contact avec Spirou Charleroi. dès la réception de la décision de la Ministre."

Il ne pourra pas y avoir de mouvements entre les clubs : "Compte tenu qu'il s'agit d'une reprise du championnat avec maintien des résultats des matches déjà disputés, il n'est pas possible pour une joueuse d'une équipe renonçant à la compétition de rejoindre les rangs d'une autre équipe qui a décidé de poursuivre la compétition."