Les prouesses de nos compatriotes suscitent l’engouement auprès des jeunes.

Médaille d’or pour Nafissatou Thiam à l’heptathlon, pour les Red Lions en hockey, et pour Nina Derwael en gymnastique, les Jeux olympiques ne sont pas encore terminés mais on peut déjà affirmer qu’ils resteront gravés dans l’histoire de la Belgique. Et surtout, qu’ils contribueront à susciter de nombreuses vocations parmi nos compatriotes.

L’Association royale belge de hockey s’attend ainsi à vivre un "effet Red Lions" dès la rentrée. "On l’a vu après Rio en 2016. La médaille d’argent des Red Lions avait déjà provoqué un engouement très fort pour le hockey et avait favorisé la création de nouveaux clubs. On a déjà plus de 30 000 jeunes inscrits à la fédération et on s’attend à ce que ça augmente encore. Il faut savoir que le nombre d’adhérents a déjà doublé en 10 ans grâce à cette très belle médaille au Brésil, au championnat du monde, au championnat d’Europe. Et puis l’or maintenant… Il y a tout un bel enchaînement qui contribue fortement à populariser ce sport", affirme son président Patrick Keusters.

(...)