Ambiance, engagement, retournement de situation et suspense : tout y était dans cette finale. Olympic Mont-sur-Marchienne 82– Maffle 80



Après la pause, Maffle avait de grosses difficultés à renouer avec la réussite. L'Olympic, pour sa part, perdait pas mal de ballons en phases offensives. Les Mont-sur-marchiennois parvenaient toutefois à grappiller quelques précieux points. Cambiolli permettait aux siens de revenir à -3 avant que Behardovic ne rate deux lancers. (55-58).







Les résultats du jour :

U16F : Estaimpuis 61 – Binche 52

U16G : Luttre 98 – Cuesmes 74

U14G : Luttre 59 – Maffle 75

U12G : Spirou Charleroi 49 – Olympic Mont-sur-Marchienne 43

U21G : Estaimpuis 64 – Colfontaine 82 Mais ce troisième quart marquait un tournant dans la rencontre : Laloy était maîtrisé et l'Olympic reprenait confiance. Cela se confirmait dans une dernière ligne droite bien gérée par les Carolos qui repassaient devant dans les 5 dernière minutes et ne lâchaient plus l'avantage. La fin de match était haletante mais Chouli gagnait sa partie d'échecs face à Verdun.

C'était une affiche alléchante et elle a tenu ses promesses pour le plus grand bonheur des centaines de supporters présents et bruyants.Maffle, le rouleau compresseur, a longtemps fait la course en tête en arrivant même parfois à +11. Mais Mont-sur-Marchienne n'a jamais baissé les bras et a pu exulter dans les derniers dixièmes de secondes.Dans un premier quart serré, aucune des deux équipes ne parvenait à s'envoler. Le round d'observation etait marqué par des tentatives assez maladroites, qu'il s'agisse de pénétrations ou de tentatives à distance. L'écart après 10 minutes stagnait à deux points (16-18).Ensuite, Maffle connaissait un temps fort et parvenait à s'envoler à +10 grâce notamment à la verve de Zoran Laloy. L'Olympic peinait à s'illustrer et ne rentrait que de trop rares lancers pour combler le fossé. Lorsque Mont-sur-Marchienne espérait revenir , Maffle rendait à chaque fois coup pour coup. Et Matthys plantait un trois points qui faisait un bien fou aux Mafflous en fin de quart. (2e QT: 37-43)