Après une première couronnée de succès, l'Oxfam Trailwalker reviendra à Saint-Hubert pour sa 13e édition, les 29 et 30 août.

Par équipe de quatre, les participants useront leurs bottines sur 100 km de marche, et devront en finir en moins de 30 heures.

Pour participer, chaque équipe devra réunir 1750 euros minimum. Des fonds qui serviront à financer les actions d'Oxfam-Solidarité contre la pauvreté aux quatre coins du monde.

"Ce montant était de 1000 euros en 2019", précise Markus Neumann, l’un des organisateurs. "Mais on a de plus en plus de demandes, et d’urgences avec le changement climatique. Par contre, les frais d'inscriptions par équipe ont été réduits, passant de 250 à 125 euros, avec une remise de 25% jusqu'au 31 mars."

Les participants emprunteront le parcours de 2019, mais en sens inverse.





"Le parcours sera moins caillouteux et plus pittoresque, et les pentes abruptes ont disparu, les difficultés seront plus progressives", ajoute Markus Neumann.

Une marche de 25 km sera aussi proposée. Les équipes de 2 à 8 membres devront récolter au moins 1000 euros et auront 7 heures pour boucler la distance, une boucle également.



L’an passé, 529000 euros avaient été récoltés, grâce à la solidarité de 269 équipes.





"On est bien parti pour avoir encore plus d’équipes", sourit Markus Neumann. "En 2019 à pareille époque, on avait 149 équipes. On en a déjà 165".