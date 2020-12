Certains clubs de football de notre pays sont au bord du gouffre. Privés de buvettes et autres revenus des supporters, ils ont besoin d'aides financières pour tenter de s'en sortir, alors que les frais fixes, eux, sont toujours bien présents.L'Union Belge a décidé de les aider. Un soutien de 2,5 millions d'euros vient s'ajouter à tous les efforts financiers consentis par la Fédération jusqu'à présent. Pour rappel, elle avait déjà décidé d'annuler une partie des cotisations fédérales en mars, de supprimer les taxes fédérales et accélérer le remboursement de certaines sommes. Ce sont donc environ 7 millions d'euros qui ont été octroyés cette année.Il s'agit de mesures de soutien complémentaires d'un montant total de 2,5 millions d'euros que l'URBSFA mettra en place d'ici la fin de l'année. Lorsque la crise du coronavirus a fait son apparition au printemps dernier et que le Conseil national de sécurité a imposé la fermeture de tous les clubs de sport, l'URBSFA a décidé, le 31 mars, d'annuler les dernières cotisations fédérales pour un montant de 2,1 millions d'euros. Ensuite, l'URBSFA a voté l'exemption des taxes fédérales à concurrence de 2,3 millions d'euros et l'accélération du remboursement des frais d'arbitrage et d'autres taxes pour permettre aux clubs de football belges de s'en sortir au niveau de leurs liquidités. Ces mesures de soutien se chiffraient alors à un montant de 4,4 millions d'euros. Aujourd'hui, l'Union Belge de Football a adopté des mesures supplémentaires pour un montant de 2,5 millions d'euros.

Étant donné que fin octobre, les clubs de football ont à nouveau dû fermer leurs portes et que les supporters n'ont plus pu fréquenter les stades des clubs professionnels, le Conseil d'Administration de l'URBSFA a décidé aujourd'hui de prendre d'autres mesures de soutien.

Ainsi, l'URBSFA aura octroyé en 2020 au football belge près de 7 millions d'euros de mesures compensatoires en raison de la crise sanitaire."