Après La Louvière, Anderlues, Longlier et Malonne, trois nouveaux clubs pour l'académie de Francesco La Cavera

Le Covid-19 n'arrête pas Francesco La Cavera et son académie. Déjà installée à La Louvière, Anderlues, Longlier et Malonne, elle déploiera de nouvelles antennes à Solre-Sur-Sambre, Ciney et Gosselies la saison prochaine.

L’histoire belge de La Cavera Academy a débuté en 2010 lorsque Francesco La Cavera, Président et responsable technique de l’académie, a rencontré des Belges qui étaient venus faire l’expérience de ses services en Italie. "J’avais déjà lancé le concept chez moi, en Italie, et ces personnes sont venues pour me proposer d’exporter ce projet en Belgique", nous avait-il confié par le passé.

La Cavera Académie va donc renforcer sa présence en Wallonie, pour le plus grand bonheur des clubs hôtes:

Michel Collard (RUW Ciney) : " Après 30 secondes et quelques mots, j'avais compris qu'il s'agissait d'un vrai pro. La qualité des séances est là et la progression est visible. "

" " Dominique Dachelet (RUS Solrezienne) : " Son staff a une relation particulière avec les enfants et s'adapte à leur âge et niveau. Il y a beaucoup de qualité dans la région et certains veulent s'entraîner plus ou différemment. "

" " Francesco Scimemi (R. Gosselies Sports.) : "Gosselies continue d'évoluer et l'académie sera un atout supplémentaire. J'ai une grande confiance en Francesco La Cavera."





Cet été, 4 stages seront organisés en Belgique au mois d'août, en plus du stage international maintenu à Palerme au mois de juillet. Dans l'attente de l'évolution de la pandémie et en espérant pouvoir maintenir les activités estivales, Francesco et son staff se serrent les coudes.