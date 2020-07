La CBAS repousse la publication du calendrier de... Nationale 1! © Pixabay Sport régional Matthias Sintzen

C'est le club de Dender qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Quand sortira le calendrier de Nationale 1 (ex-D1 amateurs)? Clubs et supporters commencent à s'impatienter, alors que la date de reprise est fixée depuis quelque temps au week-end des 12 et 13 septembre. Pourtant, la publication de ce calendrier pourrait se faire encore un peu attendre suite à la décision prise par la CBAS concernant l'avenir de Waasland-Beveren. En effet, la formule du championnat de D1A et le calendrier publié par la Pro League récemment devront (peut-être) être revus.



Le programme des matchs de D1A aurait donc une influence sur celui de la Nationale 1. De plus, les autorités locales de Liège et de Charleroi refuseraient que le RFC Liège et l'Olympic Charleroi jouent à domicile au même moment que le Standard de Liège et le Sporting Charleroi. Ainsi, on évite de déployer toutes les forces de l'ordre au même endroit, au même moment. Côté positif, le spectateur neutre pourra assister aux deux rencontres, sans avoir de choix à faire.