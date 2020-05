La date de reprise du football amateur fixée © DR Sport régional La rédaction

A l'arrêt depuis la mi-mars, le football amateur était encore en plein doute quant au déroulement de la prochaine campagne. Les compétitions ACFF de D2 et D3 amateurs reprendront officiellement le premier week-end de septembre (le 5 et le 6). On ne sait cependant pas encore si cette reprise aura lieu avec du public ou non. Tout dépendra des décisions du Conseil National de Sécurité et de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Bien entendu, une marche arrière n'est pas exclue.



"Si la situation continue à évoluer aussi favorablement, les compétitions de D2-D3 amateurs et provinciales reprendront le week-end des 5 et 6 septembre prochains. Cette décision peut cependant encore être soumise à modification si le Conseil National de Sécurité en décide ainsi. Pour toutes les autres décisions (huis clos, ouverture des buvettes, etc), l'ACFF s'en remettra également à l'avis du CNS", confirme l'Association.



Voilà qui devrait soulager de nombreux clubs.