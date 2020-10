"La décision de renouveler l'opération "J'me bouge pour mon club" et d'en augmenter l'ampleur s'appuie sur le succès de la première édition, où 448 clubs ont réussi à parcourir 1.000 kilomètres. Cette deuxième édition permettra de continuer à soutenir les clubs, tout en encourageant la pratique d'une activité physique régulière", souligne la ministre des Sports Valérie Glatigny, à l'initiative du projet et dont les modalités pratiques seront annoncées très prochainement.

En plus de ces 1,2 million d'euros, 324.000 euros seront mobilisés dans le cadre d'un appel à projets adressé aux fédérations sportives, afin de les soutenir notamment dans le développement d'outils de communication et de sensibilisation liés au Covid-19, l'acquisition de matériel sanitaire (gel, masque, thermomètre frontal, etc.), la mise en place de modèles de compétitions/championnats innovants ou encore des actions de réduction des charges facturées aux clubs.

Enfin, 250.000 euros seront alloués à la création d'une plateforme d'e-learning pour les cadres sportifs. En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 75.000 entraineurs disposent d'une qualification reconnue. Mais le Covid-19 a entraîné l'annulation de 350 heures de cours et de 6 sessions d'examen, touchant près de 3.500 personnes.