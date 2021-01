La Ligue Francophone de Football en Salle décrète à son tour la saison blanche Sport régional Sébastien Sterpigny Le Conseil d’Administration de la Ligue Francophone de Football en Salle (L.F.F.S.) a décidé que les coupes et championnats provinciaux 2020/2021 étaient définitivement arrêtés et les championnats francophones annulés. © DR

Dans la foulée de l’Union belge qui avait pris cette décision plutôt dans la journée, le Conseil d’Administration de la Ligue Francophone de Football en Salle (L.F.F.S.) a décidé ce lundi soir de décréter à son tour une saison blanche et donc l’annulation de ses compétitions 2020-2021. "Les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre le Covid-19 ne permettent toujours pas la pratique sportive pour les plus de 12 ans et il est apparu lors de la réunion des représentants des fédérations sportives reconnues avec la Ministre des Sports Valérie Glatigny, tenue également ce lundi, que les activités ne pourraient vraisemblablement pas reprendre progressivement avant la fin des vacances de Pâques, en avril. Un nombre suffisant de matches ne peut, dès lors, plus être assuré, quel que soit le scénario encore envisagé", indique la Ligue.



Conséquence, les résultats des matches joués depuis le 1er août 2020 sont annulés et il n’y aura, par conséquent, aucun classement, indique encore la LFFS qui doit désormais se pencher sur les conséquences financières liées à l’arrêt des compétitions. "Consciente de la situation financière difficile voire parfois critique de ses clubs, la L.F.F.S. examinera, répertoriera et communiquera ultérieurement toutes les aides qu’elle pourra leur apporter."