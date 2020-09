Les quatre formations brabançonnes devront imposer leur style dans une D2 de qualité.

Dans une D2 ACFF qui s’annonce relevée mais aussi disputée et passionnante, nos quatre représentants brabançons devront trouver leur place . Relégué de N1 et s’appuyant sur plusieurs retours, l’AFC Tubize pourrait se mêler à la lutte pour les premières places. Rebecq a rajeuni les cadres mais garde des ambitions alors que les promus bruxellois que sont Ganshoren et Jette feront pour se faire une place au chaud.

AFC Tubize : repartir sur de nouvelles bases

Après deux descentes consécutives, il est temps pour l’AFC de stopper l’hémorragie et de retrouver de la crédibilité. La nouvelle direction emmenée par Aubry De Koster travaille dans ce sens et l’a prouvé tout au long du mercato en actant les retours de plusieurs anciens de la maison sang et or. Et si Tubize parvient à faire preuve de régularité, une place dans le Top 5 semble envisageable. (...)