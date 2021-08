La moitié des matchs de Coupe de Belgique prévus le week-end prochain sont reportés Sport régional Sébastien Sterpigny Les matchs de Coupe de Belgique face aux formations de D1A et D1B sont tous décalés. © DR

Le 5e tour de la Coupe de Belgique aura lieu ce week-end des 28 et 29 août avec l'entrée en lice des formations de D1B mais aussi de l'Union et Seraing, les pensionnaires de D1A. Mais comme une journée de championnat est programmée en D1A et en D1B, toutes ces rencontres doivent être reportées.



On se demande donc pourquoi ce 5e tour de Coupe de Belgique n'a pas été programmé le week-end suivant, date à laquelle les championnats de D1A et D1B sont en pause pour cause de trêve internationale...



Parmi les matchs reportés, on pointera donc que Visé-RWDM et RFC Liège-Westerlo sont déjà officiellement décalés au 5 septembre, alors que d'autres rencontres attendent une nouvelle date.



Pour rappel, la reprise des championnats en D2 et D3 ACFF est, elle, bien prévue ce week-end, sauf si les équipes sont toujours en lice en Coupe de Belgique, comme c'est encore le cas de la Raal, Onhaye ou Jodoigne.







Le programme du 5e tour (29 août)

265. RFC Liège – Westerlo (décalé au 5 septembre à 16h)



266. Wellen – Mouscron (reporté à une date à déterminer)



267. Lyra-Lierse – Deinze (reporté à une date à déterminer)



268. Onhaye – Eendracht Alost



269. Francs Borains – Hoogstraten



270. Dender - Waasland-Beveren (décalé au 5 septembre à 16h)



271. 248 – Rupel Boom



272. Raal – Dikkelvenne



273. Visé - RWDM (décalé au 5 septembre à 16h)



274. Knokke – RC Gand



275. Belisia Bilzen – Zwarte Leeuw



276. Union – FC Lebbeke (reporté à une date à déterminer)



277. Tirlemont – Jodoigne



278. Lommel – Diegem (reporté à une date à déterminer)



279. Sint-E.-Winkel – Mandel United



280. Seraing – Lokeren-Temse (reporté à une date à déterminer)