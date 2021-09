Après de longs mois d’arrêt et un peu plus tard que les autres divisions du football amateur, la Nationale 1 reprend ses droits ce vendredi. Le format actuel, on le connaît puisqu’il n’a pas changé depuis la saison dernière. Cependant d’importants changements arrivent à grands pas. Mais avant d’y penser, place à la compétition avec des clubs qui se montrent de plus en plus ambitieux. Beaucoup d’entre eux rêvent de la D1B mais y accéder est très difficile, tant au niveau sportif que dans les coulisses avec les dossiers d’octroi de la licence.

Aux manettes à Visé, seul club à avoir décroché ce précieux sésame, Christian Bartosch est un expert de la série. Ce membre du conseil supérieur de l’URBSFA, administrateur de l’ACFF et directeur général des Oies aborde plusieurs sujets à l’aube de ce nouvel exercice.