La nouvelle vie dans les jardins de l'ancien gardien de but Michaël Cordier Sport régional François Garitte © D.R.

L’ancien gardien de but professionnel a mis un terme définitif à sa carrière.



C’est le déluge ici ! Donnez-moi une minute, je vais m’abriter". Quand nous contactons Michaël Cordier, l’ancien gardien de but d’Anderlecht est en plein travail, sur le terrain de sa nouvelle vie, à Thuin. Une vie de formateur en parcs et jardins débutée en 2016 après son retrait du football professionnel. "Je savais que je n’allais pas pouvoir rester derrière un bureau toute la journée, se remémore l’homme de 37 ans, souriant malgré la drache bien belge. (...)