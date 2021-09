Pays Blanc – Snef 7-1

Fameux carton pour le Pays Blanc, qui confirme son bon début de saison. “Nous avons gardé une très bonne organisation en y ajoutant de l’envie et de la motivation devant nos supporters venus en nombre, souligne Romain Carbonnelle. Nous avons dominé tout au long du match, même lorsque nous avons été réduits à dix. Nous devons à présent continuer de la sorte car il faut continuer à engranger des points. Énorme match de toute l’équipe avec un grand Yanis Derbal, qui met un triplé en une mi-temps.”

Les buts : 11e Derbal (1-0), 15e sur pen. Masquelet (2-0), 33e Barba (2-1), 36e et 39e Derbal (3-1 et 4-1), 65e Boucart (5-1), 83e Vanacter (6-1), 90e sur pen. Masquelet (7-1).

Molenbaix – Monceau 4-0

Superbe victoire de Molenbaix face à un favori. “Après deux matchs compliqués, nous avions à cœur de nous reprendre, souligne Antoine Vandenhove. Dans la mentalité et l’engagement, c’était beaucoup mieux. Nous étions très présents dans les duels. C’était 0-0 à la pause et le match était assez fermé mais nous avons émergé en deuxième en gardant les mêmes valeurs. Footballistiquement parlant, ce n’était pas un grand match mais il y avait plus de stabilité dans notre entrejeu. Sylla marque deux buts et provoque un autogoal. Monceau n’a pas eu d’occasions.”

Les buts : 49e Sylla (1-0), 66e Traore csc (2-0), 78e Sylla (3-0), 88e Hustache (4-0).

Biévène – Solre 2-0

Pas de réussite pour les bilingues dans ce match à six points. “Notre première mi-temps était mauvaise avec un penalty et un goal offerts. C’était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. On revient a 2-2 et après on a même l’occasion de tuer le match, mais on touche le cadre. Nous avons touché les montants plusieurs fois d’ailleurs. Nous avons manqué de réussite pour aller chercher les trois points”, indique Jules Delitte.

Les buts : 11e sur pen. et 44e Boulanger (0-1 et 0-2), 60e sur pen. Vranck (1-2), 80e Delitte (2-2)

Houdeng – Ransart 0-1

Dans un match fermé et disputé, Ransart a eu un brin de chance pour débloquer la situation au meilleur des moments. Un avantage rapidement qui lui a permis de gérer la rencontre.

Grâce à cette nouvelle victoire, Ransart conserve sa place dans le trio de la tête. Houdeng, lui, doit faire un petit pas de côté avec ce revers.

Le but : 19e Attardo csc. (0-1).

Hornu – Le Roeulx 2-1

Pour Le Roeulx, ce début de saison est plus compliqué que prévu. Contre une équipe d’Hornu bien en place, les hommes de Rizzo n’ont pas su faire la différence. En l’espace de cinq grosses minutes, les visités tuaient le match. La réalisation de De Bosscher était trop tardive pour permettre aux Roeulx de revenir dans le coup.

Les buts : 55e Van Waeyemberge (1-0), 61e Belasfar (2-0), 84e De Bosscher (2-1).

Morlanwelz – Montignies 0-0

À l’extérieur, Montignies n’a pas trouvé le moyen de signer un troisième succès consécutif. Face à une solide équipe de Morlanwelz, les Montagnards ont dû se contenter d’un point.

Gilly – Soignies 1-2

Dans un match à six points, les Gilliciens n’ont pas trouvé la solution. Malgré un but tombé rapidement, ils ont à nouveau laissé leurs adversaires faire la différence. Il est temps pour Gilly de gagner en régularité… Un lob victorieux de plus de 30m d’Ombessa offrait l’égalité aux visiteurs. Leccocq donnait au score son allure définitive un peu avant la pause.

Les buts : 4e Vandewalle (1-0), 21e Ombessa (1-1), 41e Lecocq (1-2).