Ransart - Peruwelz 0-1

Dans un match au sommet, le portier de Péruwelz a préservé la victoire des siens

Comment résumer ce match au sommet ? Un but tombé avant la pause, un grand Montuelle et une exclusion à un quart d’heure du terme.

Si la première période était âprement disputée, aucune des deux équipes ne semblait se décider à prendre les devants. Mais à quelques secondes de la pause, Milito profitait d’un peu de latitude adverse pour tromper Minsart ! 0-1, le plus dur était fait.

Au retour des vestiaires, les Ransartois haussaient leur niveau de jeu. Péruwelz était acculé dans son camp. Sans un grand Montuelle, les visiteurs auraient craqué depuis longtemps. À bientôt 43 ans, le portier des Péruwelziens sortait des arrêts exceptionnels, notamment sur une reprise de volée d’Hemal ou sur une frappe de Bux. Quand il n’était pas là pour sauver les siens, il y avait toujours un défenseur pour le suppléer. Miceli pensait pourtant égaliser.

À un quart d’heure du terme, Castellana était exclu pour rouspétances par l’arbitre. Malgré tout, Ransart s’offrait encore quelques occasions dont un coup franc trois étoiles de Miceli. Mais Montuelle empêchait le gaucher de nettoyer sa lucarne ! Incroyable.

Le but : 45e Milito (0-1).





Houdeng – Monceau 0-1

Après sa défaite de la semaine passée, Monceau se devait de réagir. A la maison, les Moncellois ont parfaitement géré le match. Houdeng ne fut jamais vraiment dangereux. Juste avant la pause, Dehont loupait deux belles occasions. Mais au retour des vestiaires, il calibrait mieux son envoi ! 0-1, il n’en fallait pas plus à Monceau pour faire la différence. J. De.

Le but : 47e Dehont (0-1).





Snef-Gilly 1-1

Dans un match à ne pas perdre, Snef pensait avoir fait le plus dur. Mais les Gilliciens ne lâchaient rien et s’accrochaient pour revenir dans le coup. Dans les dix dernières minutes, ils trouvaient la faille via Seyhan ! J. De.

Les buts : 35e Olivier (1-0), 80e Seyhan (1-1).





Montignies-Molenbaix 1-5

Beau succès des Molenbaisiens. “Un bon match de notre part avec des séquences où nous avons vraiment été très bons en concrétisant en plus nos occasions. A nous de conserver la même mentalité tous les week-ends”, assure Clément Petit. G. Dx.

Les buts : 3e Rei (0-1), 10e et 49e Sylla (0-2 et 0-3), 74e El Hammouchi (0-4), 82e Sassi (1-4), 83e Berte (1-5).





Solre-Pays Blanc 0-4

Le Pays Blanc poursuit sur sa belle lancée. “Notre première mi-temps n’a pas été facile avec dès la 5e le tournant du match puisque Carbonnelle, notre gardien, sort un penalty”, souligne Valentin Ramser. “Ensuite, on a 100 % de réussite avec deux buts sur deux occasions. En deuxième, nous avons émergé physiquement et on aurait pu alourdir le score encore plus.” G. Dx

Les buts : 20e Masquelet (0-1), 41e Boucart (0-2), 65e Masquelet (0-3), 92e Derbal (0-4).





Roeulx-Bievene 5-1

Une claque pour les bilingues. “C’était seulement 1-0 à la pause puis on prend une rouge début de deuxième et ensuite Le Roeulx nous a donné une leçon de réalisme. On s’enfonce de plus en plus”, déplore Jules Delitte. G. Dx.

Les buts : 11e Decrem (1-0), 59e et 67e Soares (2-0 et 3-0), 71e Decrem (4-0), 77e Soares (5-0), 84e Rasson (5-1).





Beloeil-Hornu 0-0

Beloeil n’a jamais trouvé la faille. “C’était un match avec beaucoup d’impact. Nous avons eu plus d’occasions que nos adversaires mais on a manqué de concrétisation”, indique Ludovic Bronier, le capitaine. G. Dx.