Ce samedi a été marqué par la réélection de David Delferière au poste de président de l'Association des Clubs Francophones de Football pour les deux prochaines années. Un défi que le Sonégien se réjouit de relever . Sa réélection a eu lieu lors d'un Conseil d'Administration après l'Assemblée Générale annuelle de la Fédération.Une AG lors de laquelle il a été question de finances et projets pour la saison à venir mais pas uniquement. La Ministre des Sports, Valérie Glatigny, avait accepté l'invitation de l'ACFF et a pris part activement à cette réunion. Elle a notamment confirmé que les clubs labellisés recevraient bien les subventions en fonction du nombre d'étoiles. Mais il a aussi été question de la reprise du championnat. Pour rappel, pour que les compétitions puissent reprendre, il faut entre autres que les buvettes soient ouvertes (ce qui est déjà le cas) et que les joueurs puissent avoir accès aux vestiaires. C'est bien là qu'est le problème puisque, à l'heure actuelle, ils sont toujours fermés pour les sportifs amateurs.Mais la situation pourrait rapidement évoluer. Et dès ce mois de juin. En effet, la date du 27 juin est évoquée pour une réouverture des vestiaires. Mais les discussions sont toujours en cours et cet accès aux vestiaires sera réglementé par des protocoles bien précis qui sont en train d'être mis sur pied.