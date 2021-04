L’AFC Tubize et le Stade Brainois ne forment plus qu’un et proposent un projet solide.

C’est ce samedi que les dirigeants de l’AFC Tubize et du Stade Brainois ont annoncé la naissance de la Royale Union Tubize-Braine, issue de la fusion des deux clubs voisins. Une fusion réfléchie, sur laquelle les équipes de Raymond Langendries et Thierry Hazard ont travaillé d’arrache-pied pendant plusieurs semaines, pour trouver un terrain d’entente sur tous les points et proposer un projet solide et viable. “Comme un symbole fort, celui du renouveau régional et de l’union de deux provinces, les deux clubs proches géographiquement et sentimentalement ont développé ensemble un projet sportif et de formation soutenu par les Villes de Tubize et Braine-le-Comte. Son nom, la Royale Union Tubize-Braine (RUTB) prendra son envol dès la saison 2021-2022”, précisait la communication du nouveau club samedi.

Cette fusion, c’est aussi un grand sentiment de fierté pour les dirigeants des deux clubs, comme nous l’indique Raymond Langendries, le président de la RUTB. “Cette fusion est une excellente nouvelle pour la région, les deux clubs ne deviennent qu’un grâce à un travail solidaire de la part de personnes qui avaient envie de travailler ensemble, que ce soit d’un côté ou de l’autre. Nous allons désormais pouvoir nous appuyer sur un projet rassembleur avec toute une région derrière lui pour le soutenir.” (...)