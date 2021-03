La Cellule Sportive ACFF a décidé d’octroyer un Label aux clubs respectant l’entièreté des conditions des Labels 1, 2 ou 3 étoiles pour la saison 2020/2021. Des adaptations de critères ont été décidées par la Cellule Sportive de l'ACFF pour cette saison 2020/2021 mais également pour 2021/2022.

L'Association des Clubs Francophones de Football indique que "plus de 700 prestations ont été réalisées durant la période d’octobre 2020 à février 2021 afin de vérifier mais également conseiller, orienter les clubs lorsque des éléments négatifs ou des manquements ont été constatés."

Covid oblige, les vérificateurs Label ont pris des contacts en distanciel avec les clubs (vidéoconférence ou téléphone). "Cette méthode a permis de garder une proximité avec les responsables (CQ, RTFJ et RAFJ). L’ACFF félicite l’ensemble de ces clubs pour leur engagement dans la formation des jeunes et leur grande adaptabilité durant cette saison particulièrement chamboulée. Les Comités Provinciaux, via leurs Managers et collaborateurs, élaboreront les coefficients sportifs provinciaux dans le courant des prochaines semaines."

Cependant, huit clubs se sont vu retirer une étoile pour non-respect d’un ou plusieurs critères. Il y en a trois à Bruxelles (RRC Etterbeek, Crossing Schaerbeek et FC Forest), deux dans le Hainaut (R. Exc. Bievene et FC Flenu), deux à Liège (RCS Verviers et FC Jupille) et un à Namur (CS Wepionnais). Ils ont toujours la possibilité d’introduire un recours jusqu’au 7 avril 2021.

Quelques chiffres :

➢ Nombre de vérificateurs : 75 vérificateurs

➢ Nombre de visites réalisées : 720 visites en distanciel

➢ Clubs "Label de base 1*" : 273

➢ Clubs "Label de qualité 2**" : 86

➢ Clubs "Label d’excellence 3***" : 46

➢ Total clubs labellisés 2020/2021 : 405