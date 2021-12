Comme chaque année, les clubs de football de l'ACFF peuvent demander un label certifiant de la qualité de leur formation. Il peut aller d'une à trois étoiles et certains critères bien spécifiques sont à remplir pour obtenir cette fameuse plaquette avec le nom du club et le nombre d'étoiles qu'il possède.



Les clubs peuvent effectuer, à partir du du 15 décembre et via E-Kickoff, leur demande d'obtention d'un Label ACFF pour la saison prochaine.

Pour rappel, la demande pour le Label de base (une étoile) doit être introduite avant le 31 janvier 2022.

Les clubs doivent répondre "oui" à l'ensemble des critères et envoyer leur demande. Ils recevront alors l'attestation provisoire de leur demande de Label une étoile avant le 15 mars. Cette attestation provisoire est donnée par la Cellule Sportive de l'ACFF sur base de la déclaration d'intention des clubs de respecter tous les critères.

L'ACFF rappelle également que "les clubs doivent demander le label une étoile même s'ils espèrent en obtenir davantage. Pour les Labels de qualité deux étoiles et d'excellence trois étoiles, la demande devra être introduite via E-Kickoff entre le 1er et le 31 mai."