Soignies-Houdeng 2-1

Deuxième victoire d’affilée pour Soignies, troisième de la saison. Après avoir été menés rapidement, les Sonégiens ont rapidement réagi et ont pu compter sur un Belfiore des grands jours pour repartir avec la totalité de l’enjeu. Du côté des Spirous, le compte est simple : quatre victoires et quatre défaites avec, logiquement, une place en milieu de tableau.

Les buts : 18e Scaletta (0-1), 21e et 67e Belfiore (1-1 et 2-1).

Le Roeulx – Snef 3-2

Et de trois à la suite pour les Rhodiens. Après avoir atomisé Biévène et fait tomber le leader, les troupes de Rizzo continuent leur marche en avant. La star depuis quelques matchs : Alex Soares, trouvaille de Rizzo et auteur d’un coup du chapeau ce samedi soir. Du côté de Snef, avec une seule victoire et deux nuls, le début de saison est laborieux.

Les buts : 21e, 28e et 38e Soares (1-0, 2-0 et 3-0), 76e Pezzotti (3-1), 85e Crocco (3-2)

Montignies-Péruwelz 1-3

Pas de miracle pour Montignies qui affrontait le leader de la série. Gahungu débloquait rapidement la situation. L’exclusion de Durot, le portier de Montignies, avant l’heure de jeu, n’arrangeait rien et était assez surprenante. Gahungu en profitait pour doubler la mise, quelques miniutes plus tard. Si Ndiaye tentait de relancer les siens, ce but était vain. Gomis assurait le succès des siens.

Exclusion : 55e Durot

Les buts : 19e et 60e Gahungu (0-1 et 0-2), 65e Ndiaye (1-2), 75e Gomis (1-3)



Ransart – Biévène 1-3

Ransart n’a pas trouvé la solution à la maison. Malgré un but tombé juste avant la demi-heure de jeu, les Bordeaux ont à nouveau courbé l’échine. La faute à une excellente formation de Biévène qui a su relever la tête, en plantant deux buts avant la pause. Un peu après l’heure de jeu, Delite en a même profité pour inscrire son deuxième but de l’après-midi et assurer la victoire de ses couleurs !

Les buts : 27e Bux (1-0), 32e Delite (1-1), 45e Caretero (1-2), 66e Delite (1-3).

Morlanwelz-Molenbaix 1-7

Nouveau carton pour le RFC. “Un match que nous n’avons pas spécialement bien commencé, assure Clément Petit, auteur de deux buts. On rate un pénalty et puis on a la chance de marquer dans la foulée. Là, on prend un goal sur phase arrêtée, une fois encore malheureusement. Après, on a mis la machine en route et on a contrôlé le match contre une équipe assez faible, il faut l’avouer.”

Les buts : 16e Sylla (0-1), 20e Saladino (1-1), 28e Morain (1-2), 32e et 37e Sylla (1-3 et 1-4), 57e et 73e Petit (1-5 et 1-6), 81e Sylla (1-7).



Beloeil - Pays Blanc 3-1

Monceau - Hornu 0-1

Un Beloeil bien inspiré a dominé le derby face au Pays Blanc. La RUS s’est juste fait peur quelques minutes avant d’asseoir son succès 3-1.36e Romano (1-0), 74e Bah (2-0), 80e Haillez (2-1), 83e Nzuzi (3-1).Hornu s’est montré le plus solide que Monceau, qui a beaucoup manqué d'engagement durant ce match.

Le but : 12e A. Belafsar (0-1).