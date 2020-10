Dans la foulée de la décision de la ministre des Sports Valérie Glatigny (suspension des activités sportives en salle avec contacts du jeudi 15 octobre et jusqu'à la Toussaint), Jean-Pierre Delchef s’est exprimé au nom de l’Association Wallonie- Bruxelles de Basketball (A.W.B.B.) : "

A l’instar de l’EuroMillions Basketball League chez les Hommes , il faut noter que cette mesure ne concernerait pas le plus haut niveau féminin. Un strict protocole sanitaire général devrait être proposé aux clubs de la Top Division Women 1. Protocole souhaité par les clubs de Namur, Kangoeroes Willebroek et Castors Braine et qui devra être validé par la Ministre des Sports. Un second protocole devrait être validé entre les clubs et l’autorité publique (commune).

"La Fédé va faire le tour des clubs . On est bien parti pour obtenir une exception mais il faudra respecter scrupuleusement les consignes", observe Jacques Platieau, le président des Castors. En attendant ces mesures et le surplus de logistique qu’elles imposent , le prochain week-end de TDW1 pourrait être postposé. L’information n’a pas été confirmée.