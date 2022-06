Les 20 équipes (dont quatre U23) entameront les débats le mercredi 17 août à 20h.





On notera que la RAAL, promue, débutera par un match à domicile contre le Patro. Les Francs Borains accueilleront dans le même temps les U23 de l'Antwerp, appelés les Young Reds. Liège, Visé et l'Olympic Charleroi joueront en déplacement cette première journée: à Tessenderlo, Gand U23 et Mandel (dont l'avenir est toujours incertain aujourd'hui). Le Sporting de Charleroi, qui jouera avec les U23 en N1, s'appelera Zebra Elites. Le premier match des jeunes Zèbres sera contre Tirlemont.





A noter le 10 décembre et le premier derby carolo!





La dernière journée de championnat est prévue le 20 mai.

Après la D1 et D1B, c'est la N1 qui a reçu son calendrier pour la saison 2022-2023.