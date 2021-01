Les plans de reprise des entraînements au 15 janvier et de la compétition quelques semaines plus tard étant à nouveau faussés suite aux décisions du dernier Comité de Concertation, l'Union belge, l'ACFF et la VV ont à nouveau dû se réunir ce mardi peu après midi.Une réunion durant laquelle, on le savait, serait principalement discutée la saison blanche. Au terme des débats, il a été décidé, comme attendu, de patienter jusqu'au prochain Comité de Concertation, prévu le 22 janvier.Si aucun assouplissement des mesures pour la pratique du sport amateur en extérieur n'est décidé à ce moment-là, on devrait bien opter pour une saison blanche puisqu'il deviendrait par conséquent difficile d'organiser ne fut-ce qu'un demi-championnat, comme annoncé il y a quelques semaines.

Voici le communiqué de l'URBSFA

"La cellule de crise de l’URBSFA s’est réunie aujourd’hui et constate que la reprise des compétitions amateurs prévue à la mi-février 2021 est compromise au vu des conditions actuelles et de l’évolution de la pandémie.

Si la situation sanitaire ne s'améliore pas à court terme, il y a de fortes chances que nous nous dirigions vers une saison blanche dans le football amateur. L’URBSFA suit de près la situation et les décisions du comité de concertation à cet égard.

La cellule de crise de l’URBSFA se réunira à nouveau le 25 janvier 2021."