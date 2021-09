Pour laisser tomber le masque et ne plus avoir à respecter des bulles ou des distanciations sociales dans les tribunes ou aux abords des terrains, le Covid Safe Ticket a été mis en place. Un test négatif, un certificat de vaccination ou de guérison et le public est libre. Concrètement, depuis ce 1er septembre, il peut être appliqué lorsque plus de 400 personnes sont présentes à l’événement organisé en extérieur.

À partir du mois prochain, et si la situation sanitaire reste stable, ce nombre devrait être revu à la hausse. Il faudrait un minimum de 750 personnes pour pouvoir mettre en place ce système de sécurité. Ainsi, on devrait pouvoir jouer toute la saison avec du public sans grand risque de contamination de masse.