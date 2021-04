Dans le milieu du sport de combat, Saphir Essiaf est une véritable référence. L’homme est également connu pour le livre qu’il a sorti et ses actions dans le milieu social. Véritable passionné de boxe thaïlandaise depuis plus de vingt, cet ancien champion entraîne des centaines de membres chaque année. Seulement voilà, comme d’autres, avec la Covid-19 et les mesures qui en découlent, il est dans les cordes. Le Carolo est aujourd’hui à la croisée des chemins : doit-il relever le gant ou jeter l’éponge. Entretien.

Quelle est votre situation aujourd’hui ?

"J’ai une salle, plus d’une centaine d’élèves, de nombreuses demandes, mais aucune perspective… Je suis une ASBL sportive 'non essentielle'. Alors, aucune aide ne m’est allouée. Je suis donc dans l’obligation de rembourser mes membres, en plus de mes nombreuses charges."

Comptez-vous arrêter ?

"Cela fait plus de vingt ans que je pratique et partage ce sport. Je pense que j’ai aidé des dizaines de gamins à ne pas sombrer dans la délinquance.