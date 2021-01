Certains clubs de Nationale 1, notamment, vont bientôt disputer les 16es de finale de Coupe de Belgique face à un club de D1A. Après cela, ils risquent bien de devoir laisser leurs joueurs à nouveau au repos car une saison blanche sera plus que probablement décrétée le 25 janvier. C'est notamment le cas pour le RFC Liège, qui doit recevoir Anderlecht.



Cependant, l'envie de jouer est extrême et certains sont prêts à le faire sans public et sans buvette. En cas de saison blanche, le RFC Liège, Dender et le Patro Maasmechelen, trois clubs de Nationale 1, ont fait savoir qu’ils souhaitaient disputer un mini-championnat.



Celui-ci regrouperait les équipes qui remplissent les critères du protocole Covid de la Pro League (tests PCR, etc.) et offrirait une montée en D1B. Selon Sporza, ils auraient à cet effet fait appel à un avocat, qui souligne que ces clubs ne doivent pas être considérés comme amateurs car ils ont des joueurs sous contrat professionnel.



En suspendant définitivement le championnat on les prive du droit au travail, avance l'avocat. Il dit aussi que d’autres clubs seraient partants (ce serait notamment le cas de Tirlemont). Si cette compétition n’a pas lieu, une action en justice pourrait être intentée afin de réclamer une indemnité à l’Union belge.



Cependant, selon le RFC Liège dément avoir fait appel à un avocat!