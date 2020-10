Les championnats de foot amateur étaient déjà à l'arrêt jusqu'au 1er novembre, et même jusqu'au 8 novembre pour la nationale 1. Depuis ce vendredi, on sait que le ballon rond ne roulera plus chez les adultes avant le 19 novembre. Il en va de même pour toutes les autres compétitions concernant des plus de 18 ans.

Face à cette annonce, attendue, les équipes premières doivent d'adapter alors que la situation des équipes de jeunes, à l'arrêt jusqu'au U14 y compris ce week-end, sera réévaluée sous peu par l'ACFF.





Henri Pensis, directeur sportif du RCS Brainois (D3 ACFF): "Prolonger les congés des joueurs"

"Ce n’est pas évident de devoir composer avec ce report de semaine en semaine. Je pense qu’il est peut-être grand temps qu’ils prennent des décisions une fois pour toute et qu’on sache quoi faire. Fixer une date de reprise plus tard, par exemple aux alentours du 15 janvier, aurait été plus facile à appréhender pour les clubs. De notre côté, nous avions mis les joueurs en congé avec un programme individuel à suivre suite à la première annonce de l’arrêt des championnats. Nous devions nous revoir mardi pour envisager la suite mais avec ce nouveau report, on va sûrement prolonger les congés des joueurs."





Miguel Capilla, T1 de Stockel (D3 ACFF): "Reprendre le 8/11 était utopique"

"Comme il y a eu quelques cas positifs dans l’équipe, nous avions mis les joueurs en congé jusque’à mercredi et nous avons repris ce jeudi avec tous ceux qui étaient négatifs. Cette date du 19 novembre, si des mesures supplémentaires ne sont pas prises d’ici là, elle semble plus réaliste que celle du 8 novembre qui me paraissait utopique. Ici, avec un arrêt d’encore un mois, on peut plus facilement se projeter et prévoir un planning de préparation. Mettre les joueurs en congé n’était pas une option pour nous. Maintenant, reste à savoir si le 19 novembre, on reprendra le championnat face à l’adversaire prévu à cette date-là ou si on reprendra là où il s’est arrêté."





Giovanni Dolore, responsable de la section féminine au RCSC : "Enfin, des décisions logiques pour les jeunes !"

Dans le Hainaut, Giovanni Dolore est une référence en matière de stages. Chaque année, il met sur pieds des ateliers sportifs, durant les fêtes, pour garçons et filles. "C'est un soulagement, les dernières décisions", lance celui qui est également responsable de la structure féminine du Sporting de Charleroi. "Je n'osais pas imaginer les vacances de Toussaint, avec des enfants enfermés chez eux, surtout si on parle d'un futur reconfinement... La santé est essentielle. Mais désormais, on a des décisions logiques, en permettant les entraînements pour les jeunes jusqu'à 18 ans. En respectant les mesures sanitaires, ils peuvent poursuivre leur passion et se dépenser."

Franco Scimemi, président de Gosselies, s'inquiète pour l'avenir : "C'est pire que mieux..."

"Avant les dernières décisions, un enfant pouvait venir avec ses deux parents", explique Franco Scimemi. "Cela représentait deux entrées au stade. Il y avait également la buvette. Désormais, c'est un seul parent. C'est parce que vous me posez la question, mais, oui, économiquement, c'est une catastrophe." L'homme se soucie aussi et surtout de la santé. "Est-ce une bonne idée de laisser les jeunes poursuivre dans la situation actuelle ? Je suis papa et également le grand papa de Gosselies. Je pense à mes gamins. Oui, nous respectons les mesures et nos formateurs font le maximum. Mais, aujourd'hui, on ne fait plus de la formation. Toute notre attention est fixée sur la sécurité. Par contre, le maintien des stages est une bonne nouvelle. Actuellement, le club vit bien. Mais on ne pourra pas tirer sur la corde jusqu'à la fin des temps. On va devoir dégager des solutions pour la fin de cette année, début de l'année prochaine." En ce qui concerne les équipes premières : "Sincèrement ? On devrait tout arrêter. Comment voulez-vous poursuivre dans de telles conditions ? On va laisser passer sept matches, avant notre prochaine rencontre. Et quoi ? On va jouer un match et puis en sauter deux ? J'attends vraiment les prochaines mesures de l'ACFF avec impatience."