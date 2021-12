Après les déclarations récentes du président de l’Association des clubs francophones de football, le report officiel des compétitions n’était plus qu’une question d’heure. Après de longues discussions entre les différentes instances régissant notre football ce 27 décembre, une prolongation de la trêve hivernale a été décidée. Et ce, jusqu’au 17 janvier… au moins, pour tout le monde (jeunes, séniors hommes et dames), de la Nationale 1 à la quatrième provinciale. La décision est la même au nord du pays.