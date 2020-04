Les clubs de foot des séries provinciales veulent tout faire pour passer cette période difficile sans devoir fermer boutique.

Où en sera le football amateur en septembre ? Combien des 688 clubs de l’ACFF devront-ils mettre la clé sous le paillasson ?

Le Covid-19 va avoir un impact fort sur le football. Même les clubs les plus sains financièrement devront s’accrocher pour ne pas afficher un bilan négatif dans les années à venir. Enquête auprès de ceux qui font vivre le football, dans les villages.

Quel timing se donnent les clubs ?

Près de 200 000 jeunes footballeurs se posent la question : commenceront-ils la saison en septembre ? "La passion me pousse à le croire, la raison me dit de rester plus calme", sourit Damien Trefois, président de Philippeville.

Les clubs sont pendus aux lèvres du gouvernement et espèrent tous recevoir le feu vert pour reprendre des activités normales au début de l’été.

"Plus ça dure, plus nos clubs seront en danger", explique Michel Dechene, responsable des jeunes au Sart-Tilman. "Nous espérons pouvoir encore organiser un stage en août. Avant l’été, plus rien ne pourra être mis en place."

Les clubs risquent-ils la faillite ?

Les stages d’été sont une priorité. Entre tournois et stages de Pâques tombés à l’eau, les clubs espèrent compter sur ces types d’événements extrêmement rentables pour compenser le manque à gagner.

(...)