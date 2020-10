Juste après les décisions ministérielles tombées ce mardi, l’ACFF s’est réunie par visioconférence pour évoquer l’avenir du football amateur et notamment l’arrêt ou ou non des championnats. Finalement, au bout de plusieurs heures de discussion, le CA de l’ACFF a décidé de suspendre jusqu’au 1er novembre les championnats de D2 et D3 ainsi que les championnats provinciaux. Les matchs amicaux seront interdits, nous informe le CA de l'ACFF, et cela à partir de jeudi.Par contre, les dirigeants de l’ACFF ont décidé de ne pas stopper les championnats des plus jeunes puisque toutes les catégories jusqu’aux U17 poursuivront normalement.Notons que si les vestiaires seront fermés, considérés comme des lieux à haut risque pour la transmission du virus, l’ACFF négocie pour que les buvettes puissent être ouvertes jusque’à 45 minutes après le match. Pour garantir le maintien des règles sanitaires, la désignation d’une personne covid dans chaque club est évoquée.