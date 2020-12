Réunie ce lundi durant plusieurs heures, la cellule de crise de l’Union belge a tranché face aux nombreuses possibilités qui se présentaient pour reprendre (ou non) les compétitions de foot amateur, à l’arrêt depuis la mi-octobre. Sous réserve des décisions du prochain Comité de concertation, il a été décidé que les championnats de la Nationale 1 à la P4 reprendraient le week-end du 13 février et que l’on jouerait une demi-saison, sans tour final. Seuls les matchs du premier tour seront donc disputés, et ceux joués jusqu’ici restent comptabilisés. Au terme de cette saison particulière, des montants et des descendants seront désignés. Des décisions qui sont subordonnées à la reprise des entraînements collectifs à compter du 16 janvier.