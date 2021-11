L’Association des Clubs Francophones de Football s’attend à des mesures, même si les compétitions ne devraient pas être arrêtées.



Le Codeco est avancé à mercredi soir. La peur autour du football amateur et du sport de façon plus générale est elle aussi avancée de 48 heures. Tout le monde retient son souffle, alors que nos voisins du plat pays ont décidé d’interdire la présence du public aux compétitions.

En début de saison, on disait que « sans public et sans buvette », le football amateur ne reprendrait pas. Mais maintenant que les compétitions ont commencé, il ne semble pas vraiment y avoir d’autre choix que de continuer, même si les spectateurs venaient à ne plus être admis. A moins que les autorités prennent une autre décision…

Le président de l’ACFF David Delferière fait le point avec nous.

Craignez-vous quelque chose ?

"Forcément.(...)