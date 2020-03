Toutes les compétitions sont suspendues jusqu'au 31 mars.

C'est au tour du handball de suspendre les compétitions. "L'Union Royale Belge de handball, la Ligue Francophone de Handball et la Vlaamse Handbal Vereniging ont décidé, après une consultation interne ce jeudi matin, de suspendre toutes les compétitions de handball aux niveaux national, régional et provincial jusqu'au 31 mars", explique la fédération via un communiqué.

La double rencontre internationale amicale des Black Arrows à Hasselt prévue la semaine prochaine est également annulée.

Cette décision suit donc les conseils du gouvernement fédéral pour éviter la propagation du virus.

Chaque club décide de son côté de poursuivre ou non les entraînements.

Quant aux finales de Coupe de Belgique dames et messieurs prévues le 11 avril à Hasselt, elles sont pour l'instant maintenaues.