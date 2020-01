Les dernières infos et mouvements dans vos clubs, de la D1 à la D3 amateurs.





Mardi 28 janvier

Verlaine : Guillaume s'en va, Ramadani et Limbourg arrivent

C'est la dernière semaine du mercato hivernal. Et Verlaine s'active! Le club hesbignon, en lutte pour son maintien en D2 amateurs, vient d'enrôler deux nouveaux joueurs: Lucas Limbourg et Valton Ramadani.

Le premier cité, jeune milieu de terrain de 19 ans, arrive en droite ligne du Luxembourg, où il évoluait sous les couleurs de Wiltz. Le second nommé avait débarqué à l'URSL Visé en été, où il n'a pas joué la moindre minute en D1 amateurs.



L'ancien buteur de Fize aura la lourde tâche de combler le vide laissé par un Shelton Guillaume sur le départ. Objet de toutes les convoitises, l'(ex) attaquant vedette des Taureaux rejoindra plus que probablement le RWDM (D1 amateurs).

Y.H. et M.S.



Vendredi 24 janvier







Bryan Provost, que l'on a connu il y a deux saisons à Walhain, s'est engagé avec le RCS Brainois. Libre de tout contrat, le joueur de flanc peut déjà jouer lors de ce second tour.

Mardi 21 janvier

RFC Liège: Natanaël Frenoy, un latéral droit de 20 ans appartenant au Standard de Liège, arrive à Rocourt. Prêté au MVV Maastricht, club de D2 néerlandaise, en début de saison par les Rouches mais en manque de temps de jeu, il quitte déjà les Pays-Bas pour revenir en Belgique.





Samedi 18 janvier

Rochefort : Le défenseur rochefortois Nicolas Vincent a décidé de quitter le club. En cause, l'arrivée de Rentmeister conjuguée à celles de Lépicier et Atheba en début de saison. (S.M)



Vendredi 17 janvier

Visé: Enzo Celestine quitte Visé pour rejoindre Tubize.

Tubize: Deux nouveaux attaquants arrivent. Mory Keita, joueur de flanc, arrive en provenance du FC Martigues alors qu'Enzo Celestine quitte Visé pour rejoindre Tubize.





Jeudi 16 janvier



Couvin-Ma. Fraire : Le transfert de Descontus (UR Namur FLV) est finalement validé. L'arrière gauche retourne donc dans un club qu'il connait fort bien pour y aller évolué par le passé. (S.M)



Ciney : Martin Costa, en test depuis plusieurs semaines à Ciney, s'est affilié au club. Il évoluera cependant avec l'équipe B pour l'instant. (S.M)





Mercredi 15 janvier

RCS Brainois: Thierry Nendaka passe de Jette à Braine où Blindenbergh prolonge.



Symphorinois: Libre depuis sa rupture de contrat avec Ciney, Gianluca Falzone s'est lié à Saint-Symphorien où il s’était déjà engagé en décembre 2018.





Mardi 14 janvier

Olympic: Luca Napoleone, en provenance du RWDM, a signé pour 1,5 an. L'Olympic a aussi trouvé un accord avec Mehdi Ouamri, 20 ans, formé au Standard.

URSL Visé : Marco Ospitalieri et l’URSL Visé ont trouvé un accord. Le Limbourgeois sera le quatrième renfort visétois du mercato, dès que les démarches administratives seront entérinées. Gaucher et joueur de flanc, il avait notamment pris part à une rencontre amicale disputée par Visé durant la trêve. Toujours sous contrat avec le Fortuna Sittard, Marco Ospitalieri n’y jouait plus depuis l’été dernier. Agé de 27 ans, le joueur a passé toute sa carrière aux Pays-Bas après une courte formation à Genk. L’URSL Visé sera donc son premier club belge chez les séniors.



Lundi 13 janvier

La Louvière Centre : Le Finlandais Bengaly Kouyaté (24 ans) arrive de Tallinn. Geoffrey Ghesquiere (ex-Courtrai, CS Bruges, Roulers...) arrive aussi.

Namur: Johan De Picker, éphémère joueur de Meux en début de saison, devrait s'engager avec les Merles. S.M





Vendredi 10 janvier

Givry : François Burton qui le club de Givry pour retourner du côté de Sprimont et retrouver du temps de jeu.

UR Namur FLV : L'UR Namur FLv a trouvé le remplaçant de Senakaku parti tenter sa chance au RWDM. il s'agit de l’ex-international congolais Allan-Axel Kimbaloula, joueur formé à Lille et ancien joueur du championnat estonien où il évoluait au Kalju Nömme. S.M



Onhaye : Les Walhérois ont fait signer ce vendredi soir un jeune attaquant de 19 ans, Adel Bouterbiat. Le joueur arrive en provenance du noyau espoir du Sporting de Charleroi où il évoluait depuis 3 ans. Originaire de Marche-en-Famenne, il a transité par les équipes d'âge de Melreux et de Oppagne. S.M

Jeudi 9 janvier

Couvin-Ma. Fraire : Nabil Sirat a cassé son contrat pour s'engager avec un club français tandis que le club s'est séparé de Kévin Kodjia, suite à des prestations jugées décevantes. Les Couvinois sont par ailleurs en contact avec l'arrière latéral Descontus, parti de l'UR Namur FLV et déjà passé par Couvin il y a quelques années. (S.M)



Tubize: Très peu utilisé depuis son arrivée cet été au RWDM, Etienne Mukanya était en test depuis quelques jours à l'AFC Tubize. Un test qui s'est avéré concluant puisque le club sang et or a annoncé ce jeudi soir l'arrivée de l'attaquant au stade Leburton.

Mercredi 8 janvier

Huy: Kitoko (Namur) est en route pour rejoindre le cercle mosan. Il y a accord entre le club et le joueur, il ne reste qu'à attendre la validation de la transaction.



UR Namur FLV: Il avait été mentionné dans les rumeurs, c'est désormais officiel. Le défenseur ivoirien Modeste Gnakpa vient de signer un contrat jusqu'à la fin de saison à l'UR Namur Fosses-la-Ville. " Je me suis entrainé deux fois avec l'équipe en guise de test. Ça s'est bien passé et le coach a été content de moi. Je suis évidemment très content de rejoindre ce club. Je vais terminer la saison avec eux et on verra à l'issue du championnat si on prolonge mon contrat ", explique le principal intéressé.

Ciney: On attendait des renforts à la RUW Ciney après les départs de Van Horick, Gnakpa, Falzone et Kourouma, les voici ! Après Vincent Vandiepenbeeck il y a quelques semaines, le club vient d'annoncer l'arrivée de quatre autres joueurs. Premièrement, celle du défenseur Thomas Boudjemaa (ex-Walhain, Namur FLV et Tamines). Ensuite, celle de Lucas Audran, flanc droit qui évoluait à Béziers. Les Cinaciens avaient également besoin de poids devant. Ils ont enrôlé deux éléments : Audry Diansangu (ex-Durbuy) et Tian Luvuezo (ex-ROC Charleroi Châtelet).





Mardi 7 janvier

Solières: Après le Français Dalvin Fellice, le club vient de transférer Luca Schenk. Un jeune attaquant de 21 ans en provenance de Hasselt (D2). Il est également passé par Seraing sous les ordres de Christophe Grégoire et d'un certain... Patrick Tamburrini, aujourd'hui T1 à Solières. (E. T. & M. S.)



Rochefort: Le défenseur de 35 ans Jeffrey Rentmeister a signé à Rochefort. Le désormais ex-joueur du Patro Maasmechelen (D1 amateurs) va venir renforcer l’axe central défensif au côté de Maël Lépicier. Rentmeister a un très beau CV. Il est en effet passé par Eupen, Beveren, Westerlo, Dudelange, Seraing, Visé, Sprimont, Hasselt, mais aussi Blackpool en Angleterre. Il est apparu deux fois en D1 belge lors de son passage à Westerlo et a aussi participé à la Coupe d’Europe avec Dudelange. Jeffrey Rentmeister devrait être l’unique transfert rochefortois de ce mercato. (M. Den.)





Lundi 6 janvier

Stockay : Le remplaçant de David Rico Garcia est connu C'était dans l'air depuis quelques jours, cela s'est confirmé en début de soirée : Lucas Alfieri, l'un des trois gardiens du RFC Liège, rejoint les Stockalis. Le joueur, résident de Verlaine, épaulera Robin Struzik, seul gardien valide suite à l'opération subie par David Rico Garcia (ligaments du pouce) et qui l'éloignera des pelouses durant trois mois. Alfieri s'entraînera avec Stockay et continuera à s'entraîner avec Liège lorsque le programme lui permettra. Voici un dossier rondement mené par le président Dalla Costa. (E. T.)



La Louvière Centre (D1 amateurs): Chérif Haidara arrive de l'Olympic.

Samedi 4 janvier

URSL Visé (D1 Am.): Enzo Célestine pourrait signer à Tubize où il est en test. Brahim Dahmoun, un joueur français actif à Menin (D2 amateurs) et l’ancien élément du Fortuna Sittard, Marco Ospitalieri, ont joué en amical avec les Oies face à Hamoir. (M. S.)



Verlaine (D2 Am.): Le milieu de terrain de 21 ans, Ilias Bouhlal, vient de poser ses valises. Chez nous, il est déjà passé par Verviers, Namur et Virton. Il a également fréquenté l'Espagne et l'Italie, et s'est testé en Angleterre. (M. S.)



RFC Liège (D1 Am.): Le portier Lucas Alfieri aimerait partir et pourrait rejoindre Stockay. (M. S.)



RWDM (D1 Am.): Lucas Walbrecq , qui a cassé son contrat avec Seraing cette semaine, s'engage pour une saison et demie. Il évoluera en tant qu'aillier offensif. Erwin Senakuku arrive quant à lui en provenance de l'UR Namur. (S. St.)





Vendredi 3 janvier

RWDM (D1 Am.): 24 heures après l'annonce de son départ de Tubize, Shean Garlito a paraphé un contrat d'un an et demi avec le club molenbeekois.

Durbuy (D2 Am.): Julien Demarteau, arrivé à Durbuy (D2 amateurs) en tout début de saison, va rejoindre le championnat du Luxembourg au sein du club de Wiltz, qui évolue en division d'honneur.

UR Namur FLV (D2 Am.): Comme pressenti suite à l’arrivée de Logan Bailly, le gardien Renato Aromatario n’aura pas fait de vieux os à l’UR Namur. Il s’est engagé pour Spy en D3B. Des Jaune et Noir qui ont remercié leur back gauche Stefano Descontus, trop critique quant à la qualité des entraînements. Il sera suppléé par Steve Vanhorick, transféré de Ciney. (G. P.)

Solières (D2 Am.): Dalvin Fellice vient renforcer la lanterne rouge de D2 amateurs. En test depuis quelques semaines, ce milieu de terrain arrive de la capitale française. (M. S.)

RWDM (D1 Am.): Le RWDM avait annoncé qu'il y aurait du renfort durant le mercato hivernal et la direction a ouvert son mercato avec une première arrivée, celle de Naïm Boujouh. Le latéral gauche, formé à La Gantoise et âgé de 23 ans, arrive en provenance du club de Dessel. Il a signé un contrat d'une durée d’un an et demi (avec option) en faveur du RWDM. (S. St.)

RSD Jette (D3A): Ivan Ruiz a décidé de quitter le Léo pour retourner à Jette, son ancien club. (S. St.)

RFC Huy (D3B): Ce vendredi, Loïc Vander Cammen s'est engagé chez les Mosans. L'ex-joueur de Namur, où il a claqué la porte le 23 novembre dernier, est également passé par Châtelet et Ciney. (M. S.)





Jeudi 2 janvier

RFC Seraing (D1 Am.): Lucas Walbrecq a demandé à quitter le noyau des Métallos. Un souhait que les dirigeants ont accompli. (M. S.)

RFC Liège (D1 Am.): Sindou Cissé, joueur ivoirien de 25 ans arrivé l'été dernier à Liège, a été libéré de son contrat par le matricule 4. Le joueur à vocation offensive ne tardera pourtant pas à se recaser en D1 amateurs. Selon nos sources, Sindou Cissé disputera la seconde partie de saison sous les couleurs de l'URSL Visé. (Y. H.)