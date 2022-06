© Adeps

L'activité sportive organisée est de retour en force depuis le ralentissement de l'épidémie. Il faut d'ailleurs souligner que, depuis la fin de l'année dernière, le nombre global de sportifs dans notre Royaume est revenu à son niveau d’avant-Covid. Bien entendu, certains sports en intérieur et de contact restent plus impactés puisque certains privilégient maintenant les sports en air libre.Pour que les clubs sportifs puissent continuer à fonctionner, les bénévoles jouent un rôle capital. Or, ils sont de moins en moins nombreux à donner de leur temps au service des clubs, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière.C'est pour cette raison que, à l’initiative de la Ministre des Sports Valérie Glatigny, l'Adeps a lancé ce lundi 13 juin la campagne "sans volontaires, ça ne va pas le faire". Son objectif? Recruter davantage de volontaires dans les clubs sportifs. Au total, un budget de 100.000 euros a été débloqué, englobant également le handisport. ", indique la Ministre Glatigny.