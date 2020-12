"Cela faisait déjà un petit moment que le Patro était à la recherche d'un repreneur", a expliqué Stijnen. "La meilleure piste et la plus concrète a été trouvée chez Derrick Devonport et ses partenaires. Le nouvel investisseur insiste pour donner au Patro les moyens de devenir un club professionnel à plein temps tout en conservant ses traditions."

Devonport voulait déjà reprendre le club limbourgeois en 2018 mais c'était finalement l'homme d'affaires iranien Salar Azimi qui avait repris le club. Malgré l'arrivée de Devonport, Azimi restera un des sponsors principaux du Patro lors des cinq prochaines années.

"Il était important de trouver des épaules financières solides pour l'ère post-coronavirus", a ajouté Stijnen. "Dans les prochaines années, nous pourrons poursuivre sur la voie du succès que nous avons déjà empruntée. Les transferts, qui ont été réalisés ces dernières semaines, et la professionnalisation du staff en sont une première étape. La deuxième étape est l'extension du plan extrasportif."