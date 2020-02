La 40e édition de l’événement organisé par le club bruxellois a connu un franc succès malgré des conditions météorologiques difficiles.

L'Etterbeekois Florian Descamps (de profil) s'adjuge le premier trail de 35 km organisé à l'occasion du 40e anniversaire des Hivernales du Racing de Bruxelles (2h33:06). Sur le 20 kilomètres dames, c’est Dorothée Cupers qui s’est montrée la plus rapide en 1h20:23, douze petites secondes devant Pauline Selleslagh. Marion Raballand complète le podium en 1h24:32.

Chez les hommes, Martin Delguste a gagné en 1h05:37 et avec environ six minutes d’avance sur Pierre-Henri Vanderbecq et onze sur Didier Vandenbosch. Sur le dix kilomètres, le coureur de Grimbergen Koen Penninckx a écrasé la concurrence (33 :08) en terminant deux minutes devant Sébastien Gybels.

Chez les filles, Charlotte Monfils a remporté l’épreuve en 39 :21. Sophie Delguste et An Renckens la suivent au classement.