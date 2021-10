Avec Libertiaux dans la cage des Loups, plus d’un buteur s’est déjà cassé les dents. Il suffit de demander aux attaquants de Solières, impuissants le week-end dernier face au dernier rempart de la Raal. "C’est vrai que j’ai fait un bon match, souligne le Profondevillois. En même temps, je suis là pour ça. Ça fait surtout plaisir d’avoir contribué à la victoire de l’équipe".

Une équipe qui ne cache pas ses grandes ambitions cette saison. "On veut monter, c’est l’objectif, le club l’a annoncé haut et fort", insiste le gardien de 23 ans. "On sait que chaque semaine, ce sera la guerre, nos adversaires se surpassent pour essayer de nous faire tomber. Cela ajoute de la tension et de l’intensité, c’est gai. Et puis nous avons la chance d’être suivi par de nombreux fans . Jouer dans une telle ambiance nous transcende."

Les Meutois sont prévenus, la Raal ne se déplacera pas rue Janquart pour rigoler. Battus par Jette à la surprise générale dans leur Tivoli fétiche le 11 septembre (0-1), les Loups ont retenu la leçon. "C’est le foot, on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions, rappelle Clément. Mais on ne pouvait pas parler d’un non-match de notre part. Sans mentir, on a bien eu 30 opportunités, dont 7 ou 8 énormes. Mais avec 12 points sur 15, le bilan n’est pas trop mal. On sait qu’un match très compliqué nous attend à Meux, une formation athlétique et très solide à domicile (NdlR : Meux est invaincu chez lui depuis décembre 2018). Mais nous sommes prêts".