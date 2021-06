Via Facebook, la ministre des sports de la Fédération Wallonie- Bruxelles a notamment indiqué que les sports de combat allaient également être autorisés. La distinction entre sports de combat et les autres sports est donc supprimée et les compétitions amateurs pourront bien reprendre dès le 9 juin.

Valérie Glatigny a également indiqué que l’autorisation préalable des autorités locales pour l’organisation des compétitions amateurs allait également être levée le 9 juin lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.