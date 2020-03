Les fédérations de tennis de table ont également décidé de suspendre les matchs prévus ce week-end.

C'était un des seuls sports à ne pas encore avoir annulé les rencontres de championnat à cause du Coronavirus. C'est maintenant officiel, aucun match d'interclubs de tennis de table n'aura lieu ce week-end, toute division confondue (de la Superdivison à la dernière série provinciale). "Au départ, on voulait jouer la 19e journée de championnat sur l'ensemble de la Wallonie et de Bruxelles. Néanmoins, la Fédération flamande a décidé de remettre toutes les compétitions dans sa région. La Fédération nationale a suivi le mouvement, donc on a aussi décidé de reporter cette journée", détaille le secrétaire général de l'Aile Francophone de Tennis de Table (AFTT) Yves Douin.

L'AFTT n'a donc pas eu d'autres choix que de s'aligner sur ses homologues flamand et fédéral. "C'est compliqué de reporter une journée car il y a beaucoup d'échéances qui arrivent. Cependant, on doit éviter la propagation du virus et garantir la santé de nos affiliés. On aura un conseil exceptionnel mardi soir pour réévaluer la situation pour les prochaines semaines", conclut Yves Douin.