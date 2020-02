Avec les blessures de Massengo, Libert et Bova ainsi que la suspension de Dequevy, Fred Stilmant a dû coucher sur le papier un onze pour le moins inédit. Mabika, Garlito et Fabre prenant place au milieu.

Le secteur offensif se mettait immédiatement en action puisque dès la 4e, le centre millimétré de Walbrecq était repris du plat du pied par Guillaume qui inscrivait au passage son premier but pour le compte du RWDM.

Un but qui semblait toutefois tomber trop tôt puisque par la suite, les Molenbeekois s’arrêtaient pratiquement de jouer. Le trio inédit en milieu de terrain éprouvait certaines difficultés lors que les Anversois, bien organisés, commençaient à inquiéter Sadin. L’égalisation tombait même après le quart d’heure sur un coup franc latéral de Schaessens qui filait au fond sans que personne ne dévie le cuir. Et alors qu’on allait rejoindre la mi-temps sur ce score de parité, Binst, ancien de la maison, surgissait pour placer son équipe aux commandes.

En seconde période, le RWDM passait plusieurs fois à côté de la correctionnelle mais ses efforts étaient récompensés à la 76e lorsque Fabre surgissait pour placer une reprise de la tête victorieuse sur un centre de Walbrecq. Mais une grossière faute de Cabeke permettait à Polizzi de signer le 2-3 sur penalty.

Stilmant jetait alors toutes ses forces offensives dans la bataille et était récompensé par l’égalisation sur le fil de Senakuku.

RWDM: Sadin, A. Cabeke (88e Nzinga), Delacourt, Ruyssen, Boujouh, Fabre, Mabika (83e Traore), Garlito (59e Vercauteren), Walbreck, Guillaume, Senakuku.

Rupel Boom: Deloose, De Paepe, Put (70e Vereeck), Farin, Kestelyn (74e Siebens), Schaessens, Augustynen, Polizzi, Spaenhoven, Laureys, Binst (86e Bouhajra).

Arbitre: M. Meys.

Avertissements: Spaenhoven, Put, Walbrecq, Mabika, Augustynen.

Les buts: 4e Guillaume (1-0), 27e Schaessens (1-1), 45e Binst (1-2), 76e Fabre (2-2), 83e Polizzi (2-3), 88e Senakuku (3-3).







Patro Maasmechelen - URLC 1-1

Un coup d'oeil sur les statistiques à domicile du Patro Maasmechelen suffisait largement à prendre la mesure de la tâche qui attendait les Loups au pied des anciennes mines limbourgeoises. On pouvait d'ailleurs imaginer un coup de pression d'entrée du Patro, en appel de son premier 0 sur 6 de la saison. Rien de tout cela, le quatrième du classement restait fidèle à son jeu attentiste, basé sur l'erreur de l'adversaire. Et comme La Louvière n'en commettait pas, on zappait quasiment un premier acte ennuyant au possible, et pourtant agrémenté de deux buts et une exclusion dans ses cinq dernières minutes!

Regales déflorait le score après un premier arrêt de Cremers, Delbergue égalisait dans la foulée sur penalty. Une phase qui provoquait la colère noire de Stijn Stijnen, carte rouge en prime pour l'ancien équipier de Momo Dahmane à Bruges.

Un Dahmane, réserviste de luxe, lancé dans la bagarre à l'heure de jeu, alors que le Patro venait de toucher du bois pour la seconde fois (puis une troisième, plus tard, par Brouwers)! Le... président servait d'ailleurs Dansoko sur un plateau, mais l'attaquant louviérois galvaudait littéralement une possibilité en or de mettre les siens au commandement. Les exclusions de Haidara (70e) et d'Utshinga (arrêts de jeu) poussaient alors les Loups à défendre davantage encore leur point du match nul. Un bon point finalement, vu l'opposition et une fin de rencontre héroïque.





Patro: Belin; Baeten, Renson, Claessens, Kenne; Carratta, Reuten, Brouwers; Azevedo, Berben, Regales (78e Yagan).

URLC: Cremers; Ngamba, Felix, Haidara, Locigno (80e Perreira); Ghesquiere, Kouyaté, Utshinga; Diarra (60e Dahmane), Dansoko, Delbergue (90e+4 Marquis).

Arbitre: M. Vanboven.

Avertissements: Utshinga, Regales, Reuten.

Exclusions: 70e Haidara (2j.), 90e+2 Utshinga (2j.).

Les buts: 39e Regales (1-0), 43e Delbergue sur pen. (1-1).







Seraing – Dessel 3-0

Tout a failli se compliquer d’entrée de jeu pour les Métallos suite à une reprise de la tête de Haagen, contraignant Werner à la parade. Tout aurait pu se compliquer pour Dessel si l’arbitre avait justement sanctionné une faute sévère de Janneh sur Kilota.

Au final, la suite de la première mi-temps ne suscitait guère d’émois auprès des spectateurs du Pairay. Tout au plus peut-on souligner deux buts, d’Al Badaoui et de Yildiz. Tous deux annulés pour une position irrégulière. Si les visiteurs n’hésitaient pas à multiplier les fautes, Seraing, avec trois milieux de terrain à vocation défensive et un seul avant de formation, ne parvenaient pas à trouver les intervalles.

Pour entamer la seconde partie du duel, Emilio Ferrera ajustait le tir en remplaçant Mroivili par Sanogo, Cela faillit payer directement lorsqu’un centre en retrait du substitut permettait à Al Badaoui de tenter sa chance… en ouvrant trop son pied. Après une sortie de Werner dans les pieds de Cerigioni et une frappe de Stevance boxée par Kustermans intervenait la libération. Sur un centre de Mouhli, Boulenger ouvrait la marque de manière peu académique… mais efficace. IL fallait ensuite patienter un quart d’heure avant de voir Sanogo placer un intérieur du pied au ras du poteau afin de doubler la mise. Match plié ? Oui, sauf que Swers recevait deux avertissements en cinq minutes !

Les Métallos gardaient cependant la maîtrise des échanges, alourdissant même la marque dans les arrêts de jeu pour une importante victoire en vue du top 4. Surtout avant un déplacement à Tessenderlo samedi prochain.

Seraing : Werner; Swers, Faye (48e Machado), Boulenger, Kilota; Pierrot, Sabaouni, Mroivili (46e Sanogo); Mouhli (72e Hassan), Al Badaoui, Stevance.

Dessel : Kustermans; Smet, Remen, Haagen, Engelen; Versmissen, Moutawakil, Janneh, Dufour, Cerigioni (80e Marien), Yildiz.

Arbitre : M. Letelier

Avertissements : Versmissen, Moutawakil, Janneh

Exclusion : 69e Swers (2j.)

Les buts : 52e Boulenger (1-0), 68e Sanogo (2-0), 90e+3 Al Badaoui (3-0)





Dender 3-0 Tubize

Les Sang et Or ont terminé la rencontre à neuf.

Après sa montée au jeu ratée il y a sept jours contre Visé et son expulsion après quatre minutes, Aoulad a reçu une deuxième fois sa chance. L’attaquant a remplacé Toure à la pause, dans une situation similaire à la semaine passée. Son équipe était menée au score, depuis la 6e minute de jeu, suite à une frappe croisée de Hens qui a laissé Depotre scotché sur sa ligne.

Le remplaçant de De Bie, touché à l’œil, a ensuite dû sortir le grand jeu face à Rowell, parti seul en profondeur. Il a également vu les attaquants locaux galvauder deux ou trois occasions. Bref, le marquoir aurait pu être mis à contribution à plusieurs reprises, mais les Tubiziens étaient encore dans la partie.

Durant vingt-cinq minutes, Aoulad a apporté une touche technique dans le jeu brabançon wallon. Quelques ouvertures intéressantes, un contrôle en l’air assez impressionnant et de bons décrochages dans le milieu. Sauf que cet apport aura été de courte durée, vu le fait de jeu qui est survenu à vingt minutes du terme. Arénate est parti à la limite du hors-jeu et a poussé Depotre à utiliser ses mains en dehors de son rectangle. Exclu, le portier a laissé sa place à Delhaye, défenseur de formation, qui n’a rien pu faire sur le coup franc de Hens (2-0). Avec la blessure de Decostere, les visiteurs ont finalement terminé la rencontre à neuf et ont concédé un troisième but. Une soirée cauchemardesque.



Dender : Gies ; Hias, Buysens, Borry, Nys ; Houdret, De Bodt, Rowell (82e Barrezeele), Hens ; M’Barki (87e Mfumu), Arénate (74e Ngongo).

Tubize : Depotre ; Decostere, Aarab, Goudiaby (70e Delhaye), Rigoni ; Gueulette, Vanhoutte, Cachenaut, Ali Moussa (64e Mukanya) ; Toure (46e Aoulad), El Omari.

Arbitre : M. Staessens.

Avertissements : Goudiaby, Vanhoutte.

Exclusion : 68e Depotre.

Les buts : 6e et 71e Hens (1-0 et 2-0), 86e Ngongo (3-0).