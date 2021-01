Le sport amateur grand oublié lors du Comité de Concertation: réunion prévue ce lundi avec la ministre Glatigny Sport régional Matthias Sintzen Les fédérations sportives veulent des perspectives et des éclaircissements. © BELGA

Ce vendredi, lors du Comité de Concertation, une attention toute particulière a été portée sur les métiers de contact et les voyages à l'étranger. Mais on attendait également des informations concernant le sport amateur qui, on le rappelle, est totalement à l'arrêt chez les plus de 12 ans.



Plusieurs fédérations sportives espéraient des éclaircissements concernant l'avenir du sport amateur chez les adolescents et les adultes, avant de peut-être décréter une saison blanche dans leur discipline respective (même si certains l'ont déjà fait). Mais les sportifs et fédérations ont dû se contenter d'un grand silence à ce sujet... qui en dit sans doute long.



En attendant peut-être plus d'informations lors du prochain CodeCo du 5 février, les représentants des fédérations sportives francophones ont rendez-vous avec la ministre des sports Valérie Glatigny. Il est fixé à ce lundi en fin d'après-midi, aux alentours de 17h30.



En ce qui concerne le football amateur, la saison blanche sera donc probablement déclarée avant cette rencontre avec la ministre puisque la réunion de crise entre la fédération francophone, la fédération flamande et l'Union Belge, qui gère l'ensemble, a lieu plus tôt dans l'après-midi...