Quatre matches, deux victoires, un partage et une défaite. Le Standard Femina réalise un début de saison "satisfaisant" en Super League, dixit son entraîneur Stéphane Guidi. "Je suis content de ce que j’ai vu : un Standard solidaire, un pressing haut et un jeu offensif. On a marqué lors de chaque match. Mais on a trop encaissé."

Le travail défensif est donc le principal chantier de celui entraînait les U21 garçons depuis 2018. Et qui vit sa première expérience dans le football féminin. "C’est un challenge différent de ce que j’ai connu par le passé mais il m’enrichit à tous les niveaux", explique-t-il avec enthousiasme. "J’ai dû adapter le niveau d’exigence mais je prends beaucoup de plaisir."

C’est surtout physiquement que le bât blessait ces dernières années au Standard Femina. Mais un gros travail a été mis en place pour permettre au club le plus titré de Belgique (20 fois champion chez les femmes) de retrouver la première place du classement. Ce qui n’est plus arrivé depuis 2017. (...)