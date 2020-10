FROTTBF: le tennis de table à l'arrêt jusqu'au 9 novembre ! Sport régional Rédaction régionale Toutes les compétitions de la Fédération Royale Ouvrière De Tennis De Table De Belgique Francophone au niveau provincial et Wallonie-Bruxelles sont suspendues. © Pixabay

La pandémie n'évolue pas de façon favorable. Dans le monde du sport, chaque fédération décide de l'avenir de ses compétitions. En attendant de voir comment évolue la situation, la Fédération Royale Ouvrière De Tennis De Table De Belgique Francophone a décidé de suspendre ses activités du dimanche 11 octobre au lundi 9 novembre. "Les semaines de championnats n°5 et n°6 sont considérées comme 'matchs remis', tout comme les semaines n°2 et n°3 Vétérans."



La fédération précise également que tous les tournois et entraînements sont remis et que les stages de Toussaint n'auront pas lieu. "Tout ceci dans un souci de prévention sanitaire et pour le bien de tous."



Les compétitions au niveau national restent cependant maintenues.