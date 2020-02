Cela fait maintenant plus de trois jours, 85 heures précisément, que les participants aux 500 km du Legends Trail progressent sur les chemins ardennais.

Et le moins que l’on puisse dire, est qu’ils sont des durs à cuire, d’autant plus que les conditions météo sont tout sauf évidentes. Des 50 coureurs au départ samedi à 8 h à Petite Mormont (Houffalize), seuls 13 ont renoncé.

Le Gaumais Frédéric Gofflot fait partie des 37 survivants. Il s’est élancé plus de 6 heures après le reste du peloton, après l’enterrement de son papa samedi matin. « C’est d’autant moins évident qu’il y a énormément de sapins en travers des chemins, à la suite des tempêtes », nous confiait Frédéric Gofflot sur la quatrième des six bases de vie, à Ferrières. « J’ai eu un passage avec 500 mètres de sapins, et même des gros mélèzes, couchés en continu, à enjamber, passer à quatre-pattes en dessous,… »

Après l’abandon du Français Romain Sophys lundi soir, alors largement en tête, sur blessure, c’est le Hollandais Teun Geurts-Schoemakers qui domine la course. Il a parcouru un peu plus de 420 kilomètres. Son plus proche poursuivant 40 kilomètres plus loin. Quant à Frédéric Gofflot, il lui reste un bon 200 km à parcourir. « J’ai fait 100 km par jour, j’espérais rentrer jeudi soir pour ne pas passer une nuit supplémentaire dehors, mais je ne pense pas que cela sera possible », pronostique ce dernier.

N’empêche que le Gaumais est dans le top 10. La course sera encore plus longue, beaucoup plus longue encore même pour le gros des troupes, qui ont pour rappel jusque samedi matin pour rentrer au bercail.