C’est la fin d’une longue saga dont l’issue semblait inévitable, vu l’évolution de la situation sanitaire.

À l’arrêt depuis le 15 octobre, le football amateur version 2020-2021 ne reprendra plus, comme l’a confirmé la cellule de crise de l’Union belge à l’issue d’une nouvelle réunion ce lundi en début d’après-midi.

La saison, qui n’aura permis aux clubs que de disputer quelques matchs, est donc définitivement terminée, sauf pour les clubs amateurs encore en lice en Coupe de Belgique.

De la Nationale 1 à la Provinciale 4 en passant par les jeunes de plus de 12 ans et toutes les divisions de futsal (D1 y compris), le coup de sifflet final est acté. Et cela pose quelques questions pour l’avenir à court et moyen termes des quelque 220 000 affiliés à l’Association des clubs francophones de football (ACFF).